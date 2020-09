Georgina zaradi hčerke ostala brez Ronaldovega poljuba

Georgina Rodriguez je tista v zvezi, ki deli največ družinskih fotografij in posnetkov na družbenih omrežjih. Tokrat je presenetila s prikupnim videom, na katerem sta protagonista njena hči Alana Martina in izbranec Cristiano Ronaldo . Priljubljeni nogometaš je poskušal svojo drago Georgino poljubiti, medtem ko ga je hčerka ustavila in mu ni dovolila, da bi poljubil njeno mamico. Cristiano jo je pri tem z veseljem dražil, a hčerkica je jasno pokazala, kdo je glavni.

Cristiano in Georgina Rodriguez, ki sta skupaj že nekaj let, sta si ustvarila družino, o kateri sta sanjala. V preteklih mesecih sta poskrbela že za kar nekaj govoric o poroki. Georgina pa je celo enkrat na družbenih omrežjih Ronalda poimenovala 'mož', čeprav zakonske zveze nikoli nista uradno potrdila. Cristiano ima od prej še 10-letnega sinaCristiana mlajšega in tri leta stara dvojčka Evo in Matea.