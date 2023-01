Gerard Butler: Če ne bi bil igralec, bi delal nekaj, povezano z naravo

Škotski igralec je obenem še priznal, da obožuje svojo domovino. "Mislim, da je to eden najlepših krajev na svetu," je svojo ljubezen do Škotske in njene narave izrazil 53-letnik. "Počitnice si rad privoščim v krajih, kot je Islandija, sredi ničesar," je še dodal.

Čeprav narava igralca navdušuje, pa je malo manj navdušen nad tradicionalno škotsko hrano. "Imamo nekaj zgodovinsko zanimivih jedi, ki so zagotovo doživetje za brbončice," je diplomatsko odgovoril, potem pa dodal, da so znani še po veliko drugih stvareh. "Imamo svoje viskije, imamo svojo glasbo, svoje dude, kilte. Francozi imajo svojo kuhinjo. Italijani imajo svojo kuhinjo. Ne bi rekel, da bi bila moja prva izbira, da bi šel v škotsko restavracijo, če govorimo o neverjetni, prijetni kuhinji," se je še pošalil igralec.

Igralec škotske hrane očitno resnično ne mara, saj se je na zabavi, ki je potekala po premieri njegovega novega filma Plane, ni niti dotaknil. Kljub vsemu se je v klubu The Skylark v New Yorku do zgodnjih jutranjih ur zabaval s svojim soigralcem Mikom Colterjem in režiserjem Jean-Françoisom Richetom.