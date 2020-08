Gerard Butler in Morgan Brown sta se po dobrih šestih letih razšla

Njuno ljubezensko razmerje je na videz znova zaživela julija 2017, ko so ju skupaj fotografirali na plaži v mehiškem Tulumu v Mehiki. Tri mesece kasneje, oktobra 2017, je Butler za People povedal, da uživa v samskem stanu in da težko najde čas za zmenke zaradi svojega napornega urnika: " Nimam zasebnega življenja. "

Konec je še ene zvezdniške ljubezni. 50-letni Gerard Butler je spet samski, poroča People. Slavnega igralca in Morgan so prvič opazili skupaj na zmenku na malibujski plaži septembra 2014. Njuno razmerje se je začelo krhati v zadnjih dveh letih, zdaj pa sta se odločila, da gresta vsak svojo pot. Vir blizu igralca je za People novembra 2016 povedal: " Pred časom sta se že razšla. "

Ni znano, kdaj sta se zopet našla, vendar sta bila od leta 2019 spet nerazdružljiva. Avgusta lani sta se udeležila premiere filma Angel Has Fallenin se skupaj sprehodila po rdeči preprogi, kjer sta si izmenjala tudi čustva. Medtem ko je abrahamovec izbral temno rjavo moško obleko, je njegova draga nosila črno obleko z visokim razporkom. Leta 2017 je Butler za Peopleizjavil, da bi v bližnji prihodnosti rad postal oče. "Čez pet let želim biti v zvezi. Rad bi imel enega ali dva otroka – skrajni čas bi že bil." Igralec, ki je omrežil že veliko lepotic, med njimi tudiNaomi Campbell, Jennifer Aniston in Cameron Diaz, pa je tako spet na trgu samskih.