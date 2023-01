Gerard Butler o snemanju s Hilary Swank: Skoraj sem jo ubil

Škotski igralec Gerard Butler je nedavno gostoval v pogovorni oddaji, kjer je voditeljici Drew Barrymore razkril, da je leta 2007 med snemanjem romantične komedije P. S. Ljubim te poškodoval soigralko Hilary Swank . Dejal je, da je šlo za prizor, v katerem je moral v spodnjicah in naramnicah za hlače "plesati kot bedak" . Pojasnil je, da bi ga morala sponka naramnice med slačenjem udariti v obraz, a se je namesto tega odpela in zadela Hilary v glavo. "Skoraj sem jo ubil," je v smehu dejal.

"Zataknila se je, odpela, poletela čez mojo glavo, zadela njeno glavo, zarezala njeno glavo. Ranil sem njeno glavo. Vidni so bili zobci sponke. Morala je oditi v bolnišnico," se je incidenta spominjal igralec. "Predstavljajte si studio, kjer v treh sekundah ni bilo nikogar več. Jaz sem zgolj sedel tam v svojih irskih spodnjicah, paru nogavic in se začel jokati. Prestrašil sem Hilary Swank. Skoraj sem ji iztaknil oko in se osmešil."