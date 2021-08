Gerard Butler producente filma Padec Olimpa toži za 8,4 milijona evrov

Gerard Butler se je znašel v pravni bitki s producenti filmske trilogije Padec Olimpa . Producenti uspešnega filma, ki bo po poročanju ameriških medijev v bodoče dobil tudi četrto nadaljevanje, naj bi Butlerja po njegovih besedah prikrajšali za znaten znesek, ki so ga prejeli zaradi uspešnosti filma. "Producenti so od filmov prejeli več deset milijonov dolarjev, vendar Butlerju nočejo plačati niti centa dobička," so Butlerjevi zastopniki zapisali v pravne dokumente.

"Butler takšnega odnosa ne bo toleriral," so še zapisali in dodali, da je skupaj s producenti ustvaril zelo uspešno franšizo in zanjo zahteva svoj upravičen delež, natančneje 8,4 milijona evrov. Ogovorni pri podjetju Millennium Media, ki so se podpisali pod franšizo, se na novico javno še niso odzvali.

Filmu Padec Olimpa iz leta 2013 sta sledila London je padel iz leta 2016 ter Angel je padel iz leta 2019, ameriški mediji pa so novembra lani že poročali o četrtem delu z naslovom Night Has Fallen. "Projekt je že v teku," so zapisali pri ameriškem Deadlinu, Butler pa je ob novembrski najavi novice dejal, da "se že poigravajo z novo fantastično idejo, o kateri zaenkrat še ne sme ničesar povedati."