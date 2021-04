Gerard Butler fotografiran med poljubljanjem s staro ljubeznijo

Fotografi so tokrat v objektiv ujeli igralca Gerarda Butlerja in Morgan Brown. Fotografije, ki so prišle v javnost, pa so dovolj zgovoren dokaz, da so med njima še vedno prisotna močna čustva in da sta se nekdanja zaljubljenca odločila zvezi dati še eno priložnost.

Po več tednih ugibanj, ali sta spet par ali samo prijatelja, je zdaj jasno, da sta obudila romanco, saj so ju fotografi ujeli med izkazovanjem čustev.