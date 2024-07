Gerard Butler v zvezi s 25 let mlajšo manekenko

Škotski igralec Gerard Butler je ponovno zaljubljen. 54-letni zvezdnik filmov London je padel, 300 in Padec Olimpa se je zagledal v 25 let mlajšo manekenko Penny Lane, nov zvezdniški parček pa so skupaj ujeli tudi fotografi v Primrose Hillu, ko sta se sprehajala po mestu, sedela v lokalu na kavi in se pozneje odpeljala na kolesih.