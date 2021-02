Gérard Depardieu obtožen posilstva 22-letne igralke

Gérard Depardieu je bil decembra lani obtožen spolnega nasilja, do katerega je prišlo leta 2018 v Parizu v njegovem stanovanju, ko je bila žrtev stara 22 let, poročajo številni tuji mediji.

Pariško državno tožilstvo je avgusta 2018 začelo preiskavo zaradi trditev mlade francoske igralke, katere identiteta ni znana. Toda po devetih mesecih je bil primer ustavljen zaradi pomanjkanja dokazov. Znova so ga odprli lani, ko je francoska igralka in domnevna žrtev vložila pritožbo, kar je decembra privedlo do kazenskih obtožb. Vir, seznanjen s primerom, je za AFP povedal, da je francoski zvezdnik stari prijatelj dekletove družine.

Igralčev odvetnik Hervé Témime je dejal, da igralec ostaja svoboden, vendar je pod sodnim nadzorom in "popolnoma zavrača obtožbe''.

Depardieu, ki si je leta 1991 za vlogo v filmu Cyrano de Bergerac prislužil nominacijo za oskarja, in mlada igralka naj bi leta 2018 vadila prizor v gledališki predstavi, vir pa trdi, da "na srečanju ni bilo nič profesionalnega". Igral je v filmih o Asterixu in Obelixu, pa tudi v filmih Zelena karta, Človek z železno masko, Zadnji metro in Danton.

Elodie Tuaillon-Hibon, ki zastopa domnevno žrtev, je izrazila upanje, da bo v sodnem postopku spoštovana zasebnost njene stranke.

Depardieu je bil najprej poročen s francosko igralko Elisabeth Guignot, s katero je imel dva otroka. Po 25 letih zakona sta se leta 1996 ločila. Pred tem, leta 1992, mu je manekenka Karine Silla rodila hči Roxanne. Med letoma 1997 in 2005 je bil v zvezi z igralko Carole Bouquet, od leta 2005 pa je v razmerju s pisateljico Clémentine Igou. Leta 2006 se mu je v romanci s Helene Bizotrodil sin Jean.