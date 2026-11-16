Gerard Depardieu se je opravičil žrtvam in umaknil pritožbo na obsodbo

S tem je prvostopenjska sodba, in sicer 18-mesečna pogojna zaporna kazen zaradi nadlegovanja dveh žensk na filmskih prizoriščih ter obveznost plačila odškodnine, postala pravnomočna. Poleg tega se mora Gerard Depardieu vpisati v register spolnih prestopnikov, poročajo tuji mediji. "Spoznan sem bil za krivega. To sodbo sprejemam," je zapisal v izjavi in dodal, da se najgloblje in iskreno opravičuje vsem, ki so zaradi tega morda trpeli.

Scenografka in pomočnica režiserja sta navedli, da ju je Depardieu leta 2021 med snemanjem filma Les volets verts otipaval po prsih in zadnjici. Depardieu je nadlegovanje na sodišču sprva zanikal. V današnji izjavi pa je priznal, da je ravnal napačno. "Na filmskih prizoriščih sem se dolgo skrival za provokacijami in nespodobnim vedenjem. Verjel sem, da moje besede in nekatera dejanja niso škodljiva. Vendar niso bila - še posebej ne, če prihajajo od nekoga, ki je v položaju moči, kakršnega sem imel jaz," je izjavil. Dodal je, da se zdaj zaveda meje med nesramnostjo in kaznivim dejanjem.