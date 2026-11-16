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Tuja scena

Gerard Depardieu se je opravičil žrtvam in umaknil pritožbo na obsodbo

Pariz, 16. 11. 2026 16.01 pred 37 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA K.A.
Gérard Depardieu

Francoski igralec Gerard Depardieu se je danes v izjavi, ki so jo posredovali njegovi odvetniki, opravičil svojim žrtvam in sporočil, da sprejema obsodbo zaradi spolnega napada. Danes bi se namreč morala začeti obravnava o njegovi pritožbi zoper sodbo, a jo je zvezdnik umaknil. Tožilstvo je nato prav tako umaknilo svojo pritožbo.

S tem je prvostopenjska sodba, in sicer 18-mesečna pogojna zaporna kazen zaradi nadlegovanja dveh žensk na filmskih prizoriščih ter obveznost plačila odškodnine, postala pravnomočna. Poleg tega se mora Gerard Depardieu vpisati v register spolnih prestopnikov, poročajo tuji mediji. "Spoznan sem bil za krivega. To sodbo sprejemam," je zapisal v izjavi in dodal, da se najgloblje in iskreno opravičuje vsem, ki so zaradi tega morda trpeli.

Gerard Depardieu se je opravičil in sprejel obsodbo.
Gerard Depardieu se je opravičil in sprejel obsodbo.
FOTO: AP

Scenografka in pomočnica režiserja sta navedli, da ju je Depardieu leta 2021 med snemanjem filma Les volets verts otipaval po prsih in zadnjici. Depardieu je nadlegovanje na sodišču sprva zanikal. V današnji izjavi pa je priznal, da je ravnal napačno. "Na filmskih prizoriščih sem se dolgo skrival za provokacijami in nespodobnim vedenjem. Verjel sem, da moje besede in nekatera dejanja niso škodljiva. Vendar niso bila - še posebej ne, če prihajajo od nekoga, ki je v položaju moči, kakršnega sem imel jaz," je izjavil. Dodal je, da se zdaj zaveda meje med nesramnostjo in kaznivim dejanjem.

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Depardieu je nastopil v več kot 200 filmih, od katerih so mnogi postali filmske klasike, kot so Cyrano de Bergerac, Asterix in Obelix ter Zadnji metro.

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flojdi
16. 11. 2026 16.38
??koliko ima let.??in kdaj se bodo spomnile prijavit ga še tiste izpred 50ih let...
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