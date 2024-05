Gerard Depardieu v Rimu napadel uličnega fotografa

Gerard Depardieu se je znova znašel v težavah. Po tem, ko se je v zadnjih letih moral večkrat soočati z obtožbami spolnega nadlegovaja in celo posilstva, pa se bo moral tokrat zagovarjati zaradi fizičnega napada na uličnega fotografa. O tem, kaj točno se je zgodilo, še poteka preiskava, obe strani pa pravita, da sta vložili prijavo policiji. Barillarijev odvetnik je dejal, da je bila Depardieujeva partnerka Magda Vavrusova tista, ki je prva skočila in udarila fotografa, nato pa se je pretepu pridružil še Depardieu.

"Tukaj že dve desetletji nismo videli pretepa. Takšne stvari se tukaj ne dogajajo. Navajeni smo zvezdnikov in paparacev. Ne morejo živeti drug brez drugega. Nismo pa vajeni pretepov," je rekel Lepore. Podrobnosti ni želel komentirati, je pa potrdil, da so Barillarija v bolnišnico odpeljali z reševalnim vozilom.

Lastnik je potrdil, da je prišlo do prerivanja

Obe strani sta podali prijavo policiji

Odvetnica Magde Vavrusove Delphine Meillet je v izjavi za CNN dejala, da je bil Barillari tisti, ki je Vavrusovo potisnil. Razkrila je, da je Vavrusova vložila pritožbo na rimsko policijo in v njej navedla: "Fotograf me je sunil, z roko se je dotaknil mojega trupa in prsnega koša. V tem trenutku, ko vlagam pritožbo, še vedno čutim bolečino, bil je zelo nasilen."

Meilletova je dodala, da je bila tudi Vavrusova v bolnišnici, čeprav na univerzitetni polikliniki Umberto niso potrdili, da je njihova pacientka. Odvetnica je povedala še, da je Depardieu želel le posredovati, potem ko je fotograf napadel Magdo, ob tem pa mu je zdrsnilo in je padel na fotografa.

Tiskovni predstavnik rimske policije je dejal, da trenutno iščejo posnetke nadzornih kamer z območja.