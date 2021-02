Gérard Depardieu zanika obtožbe o posilstvu: Nimam se česa bati

72-letni francoski igralec, ki se ga spominjamo tudi iz filmov Zelena karta, Mož z železno masko in Grof Monte Carlo , je obtožen posilstva. Kot smo poročali pred dnevi, naj bi ga nečistih dejanj obtožila nekdanja soigralka. Posilstvo naj bi se zgodilo pred tremi leti, ko je bila žrtev stara 22 let, on pa 69. Kdo je žrtev, ki zvezdnika obtožuje posilstva, za enkrat ni znano.

Incident naj bi se zgodil decembra 2018 v igralčevem pariškem stanovanju, kjer sta z neimenovano žrtvijo vadila prizore za predstavo, v kateri sta takrat igrala. Pariško državno tožilstvo je že začelo preiskavo obtožb za zdaj še neimenovane igralke. Primero so sicer preiskovali že prej, a so ga leta 2019 opustili zaradi premalo dokazov za kakršnokoli kaznivo dejanje, a so ga ponovno odprli lansko poletje, ko je žrtev ponovno vložila obtožbo zoper zvezdnika.

Igralec, ki je leta 1991 osvojil oskarja za vlogo v filmu Cyrano de Bergerac je mislil, da je po zaprtju primera leta 2019 končno nastopil mir. A temu očitno ni tako."Ker je bil primer enkrat že zaprt, sem bil vedno zelo miren, saj se zavedam, da so obtožbe popolnoma neutemeljene," je še povedal igralec za italijanski časopis in dodal:"Jaz, posiljevalec? To so same laži in prepričan sem, da mi bo sodnik verjel."

Gérard Depardieu je povedal, da se bo udeležil zaslišanja, ki bo v Parizu 10. marca in da se bo nedvomno zagovarjal, da je nedolžen.