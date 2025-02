Gerard Pique se je preselil v Miami, da bi bil bližje Shakiri in sinovoma

Shakira in Gerard Pique imata za seboj eno izmed najbolj odmevnih ločitev. Kljub prepirom in pravnim bitkam, zvezdnika stopita skupaj, ko gre za njuna otroka. Ker se Shakira pripravlja na svetovno turnejo, naj bi se Gerard preselil v Miami, da bi pomagal skrbeti za devetletnega Sasha in 12-letnega Milana. Izdaja Vanitatis je v ponedeljek poročala, da se je Pique odločil naseliti na Floridi, medtem ko se Shakira pripravlja na težko pričakovano vrnitev na oder. Pevka bo svojo turnejo začela 11. februarja v Riu de Janeiru, zadnji nastop pa se bo odvil 30. marca v Mehiki.