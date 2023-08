Gerard Pique z izbranko na obisku v Dubrovniku

Nogometni zvezdnik Gerard Pique, ki v zadnjem letu naslovnice medijev bolj kot s športnimi dosežki polni zaradi ljubezenskih zapletov, je z novo izbranko na Hrvaškem. Fotografi so ju ujeli v Dubrovniku, kjer se je par zabaval med supanjem. Kot pišejo španski mediji, naj bi bila z njima tudi zvezdnikova družina.

Španski mediji so objavili fotografije Gerarda Piqueja in njegove nove izbranke Clare Chia, posnete v Dubrovniku. Na naslovnici revije Lecturas se je pojavila fotografija para, na kateri 36-letni Pique sedi na deski, 24-letna Clara pa stoji in vesla. Zvezdnik je prestal precej burno leto, v ospredju pa je bil predvsem zaradi propadle zveze z dolgoletno partnerico, pevko Shakiro.

icon-expand Nasmejana Gerard Pique in Clara Chia FOTO: Profimedia

"Ekskluzivno! Pique in Clara Chia na družinskih počitnicah na Hrvaškem. Nekdanji nogometaš in njegova sedanja partnerica preživljata najbolj burno poletje," piše na naslovni fotografiji na uradnem profilu španske revije Lecturas na Instagramu.

V spremnem članku še piše, da je z njima prišla tudi Piquejeva družina, nekdanji nogometaš pa naj bi skušal zbežati pred novo dramo z nekdanjo partnerico. "Pique preživlja najtežje trenutke, predvsem zaradi težav s skrbništvom nad njegovimi in Shakirinimi otroki, in ko so se stvari zapletle, se je odločil, da ji da nekaj prostora in si za nekaj dni odpočije na Hrvaškem," piše Lecturas. "Ta dopust je zanju ključnega pomena, saj se v zadnjem času spopadata s številnimi izzivi, vključno z javnimi spopadi s Piquejevo nekdanjo partnerico Shakiro. Miren pobeg na Hrvaško jima je dal prepotreben oddih in priložnost, da si povrneta razpoloženje v družbi najdražjih," pa navaja revija Hola.