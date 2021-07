Gerard Piqué z novim videzom: videti je kot 15-letnik

Gerard Piqué je svoj nov videz pokazal na Instagramu, ko je objavil fotografijo, na kateri pozira z našobljenimi ustnicami. "Mlajši," je fotografijo pospremil priljubljeni nogometni zvezdnik. Z njim pa se seveda strinja marsikdo, saj je bil 34-letnik z brado in brki videti precej bolj zrel in letom primerno.

Medtem ko se Gerard posveča svojemu videzu, je njegova srčna izbranka Shakira oboževalcem sporočila, da bo konec tedna izdala novo pesem z naslovom Don't Wait up, pri kateri bo tokrat prevladoval angleški jezik. Spomnimo, da je pred tem decembra lani izdala pesem z naslovom Girl Like Me, ki jo je posnela v sodelovanju z Black Eyed Peas. Pesem je postala prava uspešnica, videospot zanjo pa ima na YouTubu več kot 451 milijonov ogledov. Še pred pa je marca lani sodelovala z Anuelom AA-jem pri pesmi Me Gusta.