77-letni igralec Gerard Depardieu, ki je bil v ločeni zadevi že dokončno obsojen zaradi spolnega napada, se je pritožil, da bi se izognil novemu sojenju. Pariško pritožbeno sodišče je odločilo v njegovo škodo. Njegovi odvetniki so za francoske medije napovedali, da bodo kljub temu preučili možnost vložitve nove pritožbe.

Gerard Depardieu se bo vrnil na sodišče. FOTO: Profimedia

"To je zmaga zanjo," je v odzivu povedala odvetnica igralke Carine Durieux Diebolt, ki je Depardieuja tudi pozvala, naj preneha zavlačevati postopek. Charlotte Arnould je bila prva igralka, ki je vložila pritožbo proti Depardieuju, in sicer že leta pred vrsto škandalov in obtožb proti zvezdniku, ki je med drugim zaigral v filmu Cyrano de Bergerac iz leta 1990. Igralec je bil desetletja ena najbolj spoštovanih osebnosti francoskega filma. Arnould vztraja, da jo je Depardieu 7. in 13. avgusta 2018, ko je bila stara 22 let, na njenem domu v Parizu posilil. Zadeva je po vložitvi ovadbe leta 2018 v francoskem departmaju Bouches-du-Rhone ubrala zapleteno pravno pot. Lokalno tožilstvo je zadevo preneslo v Pariz, kjer naj bi se kazniva dejanja zgodila.

Leta 2019 so primer po devetih mesecih predhodnih preiskav zavrgli, pri čemer so tožilci zaradi pomanjkanja dokazov primer opustili. Arnould je sredi leta 2020 dosegla ponovno odprtje zadeve s civilno pritožbo, kar je pravni mehanizem, ki lahko sproži začetek uradne sodne preiskave pod vodstvom neodvisnega preiskovalnega sodnika. Po pregledu dokazov, vključno z videoposnetki nadzornih kamer, je sodnik ugotovil, da obstajajo zadostni razlogi za nadaljevanje postopka. Depardieuja so takrat tudi uradno obtožili. Igralec je izpodbijal to odločitev, vendar je sodstvo leta 2022 potrdilo nadaljevanje preiskave. Postopek je na koncu pripeljal do predložitve zadeve sodišču, obtožbe pa se nanašajo le na dogodke z dne 7. avgusta 2018.