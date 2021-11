Geri Halliwell pretresla nenadna smrt brata Maxa

Geri Halliwell žaluje za starejšim bratom. Max Halliwell je umrl na intenzivni negi po tem, ko so ga tja prepeljali iz njegovega doma v Berkhamstedu, kjer se je nenadoma zgrudil. Novico so potrdili tudi predstavniki priljubljene zvezdnice: "V teh težkih trenutkih bi prosili, da spoštujete zasebnost žalujoče družine."

Leta 2010 se je Max pojavil v oddaji Piersa Morgana, v kateri je spregovoril o odraščanju in mladosti, ki sta jo skupaj preživela z nekdanjo članico skupine Spice Girls. "Geri in oče sta si bila zelo blizu. Mogoče zato, ker ji je posvečal mnogo pozornosti, opazil je njen potencial. Že zelo zgodaj je pri njej opazil nekaj posebnega, rekel bi, da je bila očetova punčka, seveda." Oče Lawrence je po srčnem napadu umrl že zgodaj, leta 1993.

Pop zvezdnica je o izgubi spregovorila tudi v dokumentarcu. Oče je umrl tri leta, preden je hit Wannabe dekliško zasedbo izstrelil med zvezde. "Bila sem paralizirana od žalosti. Nisem vedela, kako naj to prebolim," je dejala in dodala, da ima glede uspeha svojo teorijo: "Ta prihaja kot posledica treh stvari. Prva je priprava, druga je priložnost in tretja je nuja. Mislim, da mi je očetova smrt dala tretje. To sem potrebovala."