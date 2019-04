Geri želi pred Mel B obvaravati tudi svojo družino

Pretekli mesec sta se skregali članici Spice Girls, Mel BinGeri Horner, saj je prva javno dejala, da sta seksali na vrhuncu slave skupine, Geri pa je kasneje ogorčeno izjavila, da to "preprosto ni res". Mati dveh otrok pa zdaj zahteva oz. hoče biti čim dlje od Mel tudi med njihovo prihajajočo britansko turnejo, kar zna povzročiti sive lase organizatorjem.

"Geri je izrecno naročila, da mora biti njena garderoba na drugi strani dvorane kot tista od Mel, če pa to ne bo mogoče, pa jo bodo preselili v najbližji hotel. Prosila je tudi za dodatne varnostnike, da Mel ne bi nenapovedano vstopila ali se srečala z njenim možem Christianom ali hčerko Bluebell, ki bosta v zaodrju," so poročali viri.

Hornerjeva je po Melinem razkritju v oddaji Life Stories Piersa Morganav izjavi dejala, da so bile govorice "razočaranje" in da so škodile njeni družini, vseeno pa je v isti sapi dejala, da "komaj čaka, da spet vidi, dekleta in oboževalce na turneji, da se bodo rodili novi spomini".

Za Geri se je tako vse spremenilo in jo je zato menda "groza", kakšno bo turnejsko vzdušje v zaodrju. Mel se je strinjala, da se bo držala proč, saj si res ne more privoščiti, da bi turnejo ogrozila še bolj, kot jo je do zdaj.

Dvanajst nastopov bodo pričele s koncertom 27. maja v Cardiffu, nato pa bodo nastopile še v Manchestru, Coventryju, Sunderlandu, Edinburghu, Bristolu in na stadionu Wembley v Londonu.