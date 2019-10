George in Amal Clooney proslavila peto obletnico poroke

Minilo je že pet let, odkar je Amal Clooney , takrat Alamuddin, očarala igralca Georgea Clooneyja , ki jo je hitro zaprosil za roko. Svojo ljubezen sta zapečatila v Benetkah, peto obletnico pa sta obeležila s skromno večerjo skupaj s prijateljema poslovnežem Random Gerberjem in manekenko Cindy Crawford v newyorški restavraciji 4 Charles Prime Rib.

"George in Amal sta res srečna,"je povedal vir blizu zaljubljencema. "Svojo peto obletnico poroke sta praznovala z dolgoletnima prijateljema. Naročili so več hodov in poskusili številna vina, zato je njihovo praznovanje trajalo več ur. Bili so zelo razigrani."