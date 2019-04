Jennifer Aniston žarela na snemalnem setu nove serije

Igralka Jennifer Aniston je februarja letos postala abrahamovka, fotografi pa so jo v Los Angelesu pred kratkim ujeli na snemalnem setu prihajajoče serije The Morning Show, kjer je v lahkotnem in preprostem modnem stilu dokazala, da so leta zanjo zgolj številka.

V seriji The Morning Show bo združila moči s soigralko Reese Witherspoon , s katero se bosta preizkusili tudi v vlogah producentk. Anistonova se je javnosti približala z vlogo v priljubljeni seriji Prijatelji, kasneje pa je nanizala še nekaj filmskih uspešnic, med katerimi se nam je najbolj vtisnila v spomin z vlogami v romantičnih filmih in komedijah.

Serija The Morning Show po sami vsebini ni ravno tipična za Anistonovo – zgodba namreč govori o življenjih Američank in Američanov ter njihovi dnevni rutini in spremljanju različnih televizijskih vsebin, ob vsem tem pa se dotakne tudi rivalstva med televizijskima mrežama NBC IN ABC ter oddajama Todayin Dobro jutro, Amerika.

To pa ni njena prva, zanjo 'netipična' vloga. Jennifer je že leta 2017 presenetila z vlogo v filmu Rumeni ptiči. Film je namreč vojna drama, zgodba pa govori o mladeničih, ki sta se prijavila v vojsko ZDA, odkoder so ju poslali v iraško vojno. Po nepredstavljivi tragediji se eden od njiju vrne v domovino ter tam koleba med obljubo o molku glede resnice in bolečim žalovanjem matere, ki išče notranji mir. Rumene ptiče si lahko ogledate v soboto, 13. aprila ob 20. uri na KINO.