Ghislaine Maxwell naj bi se pretvarjala, da je Epsteinova ljubica

Christina Oxenberg, sestrična princa Andrewa in nekdanja prijateljica Jeffreyja Epsteina, je v intervjuju dejala, da je prepričana, da se je Ghislaine Maxwell samo pretvarjala, da je Epsteinovo dekle. Od tega naj bi imela oba osebno korist.

"Želela me je prepričati, da je dekle Jeffreyja Epsteina, a vedela sem, da to ni res," je povedala Christina Oxenberg v avstralskem informativnem programu. "Želela je prodati to zgodbo. A sama ni imela 12 let, zato temu ne verjamem," je iskreno odgovorila na vprašanje voditelja Epsteinova nekdanja prijateljica.

icon-expand Jeffrey Epstein in Ghislaine Maxwell. FOTO: Instagram

Oxenbergova je hči jugoslovanske princese Elizabete, sestrična princaAndrewa in princaCharlesa v drugem kolenu. V nedavnem intervjuju je tudi poudarila, da sta obsojeni pedofil in Maxwellova uporabila drug drugega, da sta krepila svoj status med družbeno smetano. "Bila sta popolna drug za drugega. Nudila sta si nenadomestljivo pomoč. Bila sta dve polovici celote, kakršno sta si želela oba. On je imel denar, ona pa je poznala ogromno ljudi," je povedala Christina.

icon-expand Ghislaine Maxwell bo do sojenja v zveznem zaporu. FOTO: Profimedia

Članica kraljeve družine je še potrdila, da ni nikoli slutila, da je Maxwellova novačila mlada dekleta za splone usluge: "Ne vem, kaj naj si mislim o takšnih dejanjih." Christina je nekaj besed namenila tudi pokojnemu Epsteinu, ki ga je nekoč dobro poznala: "Vedno si je želel več, kot je imel. Bil je pohlepen."