Gibonni na Slovenskem knjižnem sejmu predstavil knjigo

"Glasbena besedila in melodije se zapišejo v ljudi kot odziv na neki pomemben trenutek v njihovem življenju. Tako trajajo dolgo in se prenašajo. Prenos je lahko povsem resničen, ko pisatelj prenese občutek iz pesmi v svojo zgodbo, pesem ali esej. Takrat postane posebna vrsta pogovora ob zapeti pesmi. Ta knjiga je zbirka takih besedil. Besedilo navdihnjeno s pesmimi Zlatana Stipišića Gibonnija," je v uvodu knjige zapisal urednik Matić.

Gibonni je pred dobrim tednom dni izdal tudi novo pesem Drvo."Pesem traja 6 minut in pol, tako da je to na nek način apel in zahvala vsem ljudje, ki najdejo potrpljenje v tem norem času in posvetijo teh 6 minut in pol svojega dragocenega življenja, da slišijo to pesem od začetka do konca. Te pesmi ne bomo imeli priložnosti srečati v medijih. Nekaj pogumnih urednikov, če me bodo poslušali, bodo tole zaigrali v nočni program, podnevi pa ne napovedujem pesem, ki bo verjetno šla pod radarjem, je pa moja najljubša!"