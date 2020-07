Gibonni: ''Odkar je odšel nimam več nikogar za klepet''

V ekranizirani biografiji nepozabnega Oliverja Dragojevića opisujejo tisti, ki so ga najbolje poznali. To so žena Vesna, prijatelji, pevski kolegi Zlatan Štipišić - Gibonni, Zorica Kondža, Tedi Spalato ter drugi. Režiser filma Toni Volarić je povedal, da pričakuje, da bo ob premieri 29. julija ob ogledu filma marsikdo tudi zajokal.

''Odkar je odšel nimam nikogar. Nimam več nikogar, ki bi ga lahko poklical, da bi poklepetala,''je v dokumentarnem filmu o življenju legendarnega glasbenikaOliverja Dragojevića z žalostnim glasom dejal njegov prijatelj in pevski kolega Gibonni. Tako se glasi le eden od stavkov povedanih s strani pevčevih najtesnejših prijateljev, ki bodo objavljeni ob drugi obletnici njegove smrti. Film iz serije ''In Porina dobi ... ''bo na javnosti prikazan 29. julija in je delo režiserja Tonija Volarića.

icon-expand Oliver in Gibonni sta bila velika prijatelja, pogosto pa sta skupaj tudi nastopila. FOTO: Miro Majcen

Režiser je o nastanku biografije razložil: ''Snemati smo pričeli 25. marca v Veli Luki, še posebej pa sem hvaležen Oliverjevi ženi Vesni, da nas je spustila v njihovo hišo. To je hiša v kateri je Oliver živel preteklih nekaj let, ker ni več želel spati na ladji. Namreč, prej so imeli hišo v notranjosti mesta in je Oliver takrat, ko je šel lovit ribe, prespal kar na ladji.''Dodal je še, da je bil Oliver običajno človek, ne glede na slavo in denar. Bežal je od statusa zvezde in se trudil biti običajen, to pa mu je lahko uspevalo samo na morju.

icon-expand Vesna, Oliverjeva žena je filmske ustvarjalce velikodušno povabila v njun dom. FOTO: Instagram