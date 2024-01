Gibonni: Vemo, da je Severina dobra mama

Hrvaški glasbenik Gibonni se je pridružil zvezdnikom, ki so javno podprli Severino. Da jo je javno podprl na podelitvi nagrad, ki jo je v živo prenašala ena od hrvaških televizij, je videla tudi zvezdnica in se mu zahvalila: "Hvala moj Gibo. Podpora, ki sem jo prejela, je izjemna in bo premagala vse zlo."

"Smo majhen narod, vsak ve, kdo ima kaj za kosilo. Nobenih skrivnosti ni. Tako, da vemo, to ni skrivnost, da je Severina dobra mama," je na podelitvi nagrad, ki jo je v živo prenašala ena od hrvaških televizij, povedal hrvaški glasbenik Gibonni in v sagi za sinovo skrbništvo javno podprl Severino. "To sem želel povedati," je dejal voditeljici in dodal, da je moral povedati nekaj, česar ga sicer ni vprašala. Ob tem je v občinstvu prejel bučen aplavz.

Hrvaški glasbenik Gibonni se je pridružil zvezdnikom, ki so javno podprli Severino. FOTO: Damjan Žibert - Luka Kotnik icon-expand

Aplavz je odmeval tudi na spletu. Da jo je javno podprl, je videla tudi Severina in se mu zahvalila: "Hvala moj Gibo. Podpora, ki sem jo prejela, je izjemna in bo premagala vse zlo." Gibonni se je tako pridružil skupini zvezdnikov, ki so javno podprli Severino. Med njimi so tudi voditeljica Nikolina Pišek, pevke Nina Badrić, Seka Aleksić in Milica Todorović ter mama slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, Mirjam Poterbin.