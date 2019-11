Gibonniju mama pletla unikatne kape, brez njih ni želel na oder

Splitski kantavtor Zlatan Stipišić Gibonni je od nekdaj govoril, da ne mara kompromisov v glasbi in je vedno sledil svojemu srcu. Ni se pustil zmesti s trendi in željami producentov ali poslušalcev.

Gibonni, ki je bil pred leti zelo znan tudi po tem, da na oder ne gre, če na glavi nima katere od svojih kap, še danes pravi, da jih ima zelo rad, čeprav se z njimi manj pogosto pojavlja v javnosti. Kape mu je takrat pletla mama in tako so postale njegov zaščitni znak. "Joe Zawinul je imel kapo, ki mi je bila všeč in nikjer nisem našel podobne. Zato mi jo je spletla mama in na koncu je ta izpadla še boljša, kot sem mislil, da bo. Nenehno jo nosim,"je takrat povedal Gibonni.

Danes ima Gibonni sicer popolnoma drugačen stil, a pravi, da še vedno rad nosi kapo, a malo manj na koncertih in v videospotih. V zadnjih nekaj letih se je odločil za malo bolj 'urejen' videz. Tudi sam je potrdil, da veliko raje posega po srajcah in suknjičih kot po čemerkoli bolj 'sproščenem'. "Mislim, da spremembe v stilu niso prišle na hitro, prišle so bolj postopoma in jih niti ne morem razložiti. Po naravi sem zelo radoveden. Zanimajo me različni stili glasbe, zanimajo me na primer tudi različni filmski žanri. Če se odločiš za eno smer, je, kot da bi celo življenje igral samo v znanstvenofantastičnih filmih," je povedal Gibonni, ki je bil v 80. letih član metal skupine Osmi putnik in dodal: "Moj karakter mi ni pustil, da bi bil samo v enem žanru. Nenehno iščem nekaj novega. To me dela živega."