Drzna Gigi s (pre)globokim dekoltejem

New York, 12.12.2018, 16:48 | Posodobljeno pred dvema urama

Nekatere zvezdnice so pri izbiri stajlinga včasih zelo drzne in si upajo pokazati malo več. Med njimi je tudi slavna manekenka Gigi Hadid, ki se je po newyorških ulicah sprehajala kar brez modrčka in pri tem razkazovala dekolte.