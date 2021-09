Gigi Hadid delila fotografije pred hčerkinim prvim rojstnim dnem

Rojstvo Khai je z javnostjo najprej delil prav nekdanji član skupine One Direction , ko je pred skoraj letom na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Ljubezen, ki jo čutim do tega majhnega bitja, je neopisljiva. Hvaležen sem, da sem ga spoznal, ponosen, da je moje, in hvaležen za življenje, ki si ga bomo delili." Tudi Gigi je potrdila rojstvo hčerke, ko je v objavi na Instagramu zapisala: "Ta vikend se nama je pridružila najina deklica in že je spremenila najin svet."

Gigi je v času pandemije spremenila prvotni načrt, da bo prvega otroka rodila v newyorški bolnišnici, in se odločila za porod na družinski kmetiji v Pensilvaniji. Povod za to so bili strogi preventivni ukrepi, manekenka pa si je želela, da sta ob njej mati Yolanda in sestra Bella. V intervjuju za revijo Vogue je februarja dejala, da je bila to najbolj boleča stvar v njenem življenju, vendar se je sama odločila za to.