Gigi Hadid delila fotografije svojega barvitega doma, mnenja deljena

Manekenka je z oboževalci delila fotografije svojega doma in postregla z vpogledom v barvito notranjostjo prostorov. Izbira notranje opreme je sledilce na njenih družbenih omrežjih tako presenetila, da se pri komentiranju niso mogli zadržati. Nekateri so njeno prenovljeno manhattansko domovanje primerjali celo s študentskimi hostli.

Gigi Hadidje svojim sledilcem na družbenem omrežju Instagram ponudila vpogled v barvito domovanje in s tem predstavila tudi nekatere predmete, ki jih je predano umeščala v posamezne prostore. 25-letna zvezdnica je z izbiro pohištva presenetila marsikoga, mnenja glede njenega okusa za notranjo opremo pa so deljena. Noseča Gigi je delila kar nekaj fotografij stanovanja v New Yorku, ki ga je pred kratkim prenovila in na novo opremila, ob tem pa omenila, da je projekt nastajal kar nekaj časa.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Domovanje manekenke je polno živih barv in vpadljivih vzorcev. Izstopajo pa stene kopalnice, ki so prekrite z naslovnicami revije The New Yorker, orjaška skupltura rumenega pisala ter omare v kuhinji, ki jih krasijo pisane testenine. ''Celo preteklo leto sem se ukvarjala z načrtovanjem mojega projekta, do katerega čutim neizmerno strast in je postal tudi moj sanjski kraj. Seveda se je prenova zaključila že pred karanteno, ki sem jo preživela v drugem kraju, sedaj pa komaj čakam, da bom lahko uživala v posebnih kotičkih stanovanja, ki so nastali s pomočjo mojih najljubših kreativcev, ki so sprejeli vse moje ideje ter me ob tem niso imenovali za noro,''je zapisala ob objavi.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke