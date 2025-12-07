Gigi Hadid in Bradley Cooper v prvem skupnem intervjuju

Čeprav manekenko Gigi Hadid in igralca Bradleyja Cooperja romantično povezujejo od leta 2023, pa si par najverjetneje ni predstavljal, da bo njun prvi skupni intervju potekal na eni od ulic v New Yorku, v katerega bosta padla iz zasede. To jima je pripravil znan vplivnež David Carmi, ki pripravlja video serijo Confidence Heist, v kateri zvezdnike sprašuje o samozavesti.
30-letna manekenka je na vprašanje, kaj ji daje samozavest, odgovorila, da je to iskanje veselja, nato pa dodala: "Videla sem že tvoje videe. Kako si?" Vplivnež se je nato z istim vprašanjem obrnil k 50-letnemu zvezdniku filma Prekrokana noč, ta pa je dejal, da mu že to, da je živ, daje samozavest. "Še nasvet za tiste, ki se borijo s tem, da niso dovolj samozavestni, nato pa vaju pustim pri miru," je obljubil Carmi. "Živite iz dneva v dan," je svetovala manekenka.
Par so romantično začeli povezovati oktobra 2023, ko so ju opazili med kosilom v eni od restavracij v New Yorku. Njuno razmerje je v minulih letih postalo bolj resno, zvezdnika pa sta spoznala tudi hčerki drug drugega. Gigi je letos dopolnila 30 let, v objavi na družbenem omrežju pa je prvič javno potrdila zvezo z dobitnikom oskarja, čeprav so ju v minulem času večkrat opazili z roko v roki med sprehodom po mestu.
