Gigi Hadid in kandidat iz Sanjske ženske vedno pogosteje skupaj v javnosti

Zdaj so ju očividci spet videli skupaj, ko sta zapuščala njeno stanovanje v New Yorku, poročajo tuji mediji. Eden od očividcev pa je povedal: "Bila je videti sproščena in delovala sta, da sta si zaradi vedno pogostejšega druženja tudi vedno bolj blizu."

Tyler in Gigi domnevne zaljubljenost ne skrivata, saj se vedno pogosteje družita na očeh javnosti. Kot smo že pisali, sta se nedavno po druženju v restavraciji odpravila v njeno stanovanje. Vir blizu manekenke je za E! News takrat povedal: "Gigi je nedvomno zainteresirana za Tylerja. Dobila sta se na nekaj pijačah in se odlično razumeta. Bilo je zelo sproščeno, smejala sta se in se vneto pogovarjala, vendar ne želita hiteti v razmerje, oba pa vesta, da sta zainteresirana drug za drugega."

Ameriška oddaja Sanjski moški je na sporedu od ponedeljka do petka ob 22.45 in v soboto ob 20.00 na BRIO.

Tudi Hannah se je na njuno vedno pogostejše druženje že odzvala, ko je za enega od ameriških podcastov povedala: "Bila sem malo zmedena, vendar Tyler lahko počne, karkoli želi in tudi jaz lahko. Menim, da sem bila jasna glede mojih čustev in ni me sram, da sem se mu izpovedala. Definitivno še vedno nekaj čutim, vendar nisem vezana na nobenega moškega, niti na Tylerja." Dodala pa je še to, da nista par, vendar se še vedno družita.

Slovenski Sanjski moški prihaja na POP TV

Tudi na POP TV prihaja oddaja Sanjski moški, v kateri se bo več kot 20 deklet borilo za naklonjenost in ljubezen. Si postaven, šarmanten, star od 18 do 40 let, finančno neodvisen, le ljubezni še nisi našel? Prijavi se!