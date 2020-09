Gigi Hadid in Zayn Malik dobila hčerko

Nekdanji pevec skupine One Direction Zayn Malik in manekenka Gigi Hadid sta postala starša. Zayn je na svojem uradnem Twitterjevem profilu potrdil veselo novico – rodila se jima je prva hčerka. Njenega imena še nista razkrila. Ob zapisu je objavil še črno-belo fotografijo, na kateri je v njegovi dlani dojenčkova dlan.

"Najina deklica je tu, zdrava in prečudovita. Nemogoče bi bilo opisati, kako se počutim v tem trenutku. Ljubezen, ki jo čutim do tega malega bitja, je zunaj mojega dojemanja. Hvaležen sem, da jo poznam, da je moja, in predvsem sem hvaležen za življenje, ki nas še čaka skupaj," je zapisal 27-letnik.

Gigi je veselo novico, da je noseča, prvič potrdila aprila med intervjujem v pogovorni oddaji priljubljenega voditelja Jimmyja Fallona.

Gigi in Zayn sta par od leta 2015, in čeprav sta se vmes za kratek čas razšla, je bila njuna ljubezen očitno premočna, da bi tako tudi ostalo.