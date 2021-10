Gigi Hadid in Zayn Malik sta se po pevčevem prepiru s taščo razšla

Slavna manekenka Gigi Hadid in pevec Zayn Malik, ki sta bila v razmerju šest let in imata skupaj 13-mesečno hčerko, sta se razšla. Razlog? Glasbenik naj bi se zapletel v prepir s svojo taščo Yolando Hadid, ki ga obtožuje, da jo je udaril.

icon-expand Zayn Malik in Gigi Hadid sta se po družinskem sporu razšla. FOTO: AP

26-letna Gigi Hadid in 28-letni Zayn Malik, starša enoletne deklice Khai sta se razšla, so potrdili viri ekskluzivno za People. "Trenutno nista skupaj. Oba sta dobra starša," pravi družinski prijatelj Hadidovih. "Skupaj vzgajata otroka. Yolanda je seveda zelo zaščitniška do Gigi. Svoji hčerki in vnukinji želi najboljše." Po razhodu z Zaynom Malikom Gigi Hadid zdaj obravnava domnevni spor med njeno mamo, 57-letno Yolando Hadid in njenim dolgoletnim partnerjem. "Gigi je osredotočena izključno na to, kaj je na najboljše za Khai. V teh trenutkih prosi za zasebnost," je Gigijin predstavnik povedal v izjavi za People in pojasnil, da je manekenkina prioriteta skrb za njuno 13-mesečno hčer kljub družinskim konfliktom.

icon-expand Bo Yolanda Hadid vložila prijavo zoper svojega zeta? FOTO: Profimedia

Tik preden je v javnost prišla novica, da sta se razšla, je portal TMZ poročal, da so viri povedali, da naj bi Malik udaril 57-letno Yolando, kar je nekdanji pevec skupine One Direction odločno zanikal. Yolanda Hadid razmišlja o vložitvi policijske prijave zoper Malika, ker jo je med prepirom udaril, navajajo viri. Malik je medtem dejal, da odločno zanika Yolandine lažne obtožbe. Malik je v svoji izjavi na Twitterju izrazil upanje, da bo Yolanda ponovno premislila o svojih lažnih obtožbah in se lotila reševanja teh družinskih težav zasebno. "Kot vsi veste, sem oseba, ki ne deli svojega zasebnega življenja in zelo si želim ustvariti varen in zaseben prostor, v katerem bo moja hčerka odraščala. Kraj, kjer osebne družinske zadeve niso na očeh celotnega sveta, ki bi o njih lahko na dolgo in široko razpravljal," je zapisal v daljšem zapisu na Twitterju in nadaljeval:

