Gigi Hadid izbrisala račun na Twitterju: To je greznica sovraštva in nestrpnosti

Gigi Hadid je svojim oboževalcem sporočila, da se je odločila za umik iz družbenega omrežja Twitter. Kot razlog je navedla množična odpuščanja in kršenje človekovih pravic, ki so jih bili deležni zaposleni po tem, ko je podjetje kupil poslovnež Elon Musk . 27-letnica se je ob tej priložnosti opravičila svojim oboževalcem, ker zaradi tega z njimi več ne bo tako povezana.

"Že nekaj časa, še posebej pa z novim vodstvom, je Twitter postal vedno večja greznica sovraštva in nestrpnosti, to pa ni prostor, del katerega si želim biti," je svojim oboževalcem sporočila manekenka in dodala: "Ne morem trditi, da je to varen prostor za vse. To ni družbena platforma, ki bi naredila več dobrega kot slabega."

Ob svoji izjavi je dodala še objavo svetovalke za človekove pravice Shannon Raj Singh, ki je bila odpuščena iz podjetja tehnološkega velikana: "Včeraj je bil moj zadnji dan v podjetju Twitter, saj je bil odpuščen celotni oddelek za človekove pravice. Zelo sem ponosna na naše delo."

Podjetje je pred dnevi odpustilo skoraj polovico zaposlenih, ki so od vodstvenih kadrov prejeli elektronsko sporočilo, v katerem je bilo pojasnilo, da so bila odpuščanja potrebna, da bi lahko to uspešno naprej poslovalo.