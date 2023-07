Gigi Hadid na Kajmanskih otokih aretirana zaradi posedovanja marihuane

Kot je prvi poročal lokalni medij Cayman Marl Road , so manekenko Gigi Hadid in njeno prijateljico Leah Nicole McCarthy pretekli teden, natančneje 10 julija, aretirali na letališču. Razlog za aretacijo naj bi bilo posedovanje marihuane in pripomočkov za njeno uživanje. Po pregledu prtljage na letališču naj bi zvezdnico aretirali zaradi suma uvoza.

Hadidova in McCarthyjeva sta bili po aretaciji prepeljani v Center za pridržanje zapornikov in nato izpuščeni proti varščini. 12. julija sta se nato pojavili na tamkajšnjem sodišču in priznali krivdo ter plačali denarno kazen v višini tisoč ameriških dolarjev (889,25 evrov) ter se izognili evidentirani obsodbi.

"Gigi je potovala z marihuano, kupljeno zakonito v New Yorku z zdravniškim dovoljenjem," je za ameriški medij pojasnil manekenkin predstavnik in dodal, da je medicinska uporaba marihuane od leta 2017 legalna tudi na Kajmanskih otokih in zaključil, da je kljub incidentu manekenka uživala na svojem dopustu.