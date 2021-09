Gigi Hadid na modni reviji s stekleničko za dojenčke

Modni dogodek se je odvijal v središču newyorškega parka Bryant Park, gostje pa so bili oblečeni do popolnosti. Kljub temu, da jim vreme ni bilo naklonjeno – med modno revijo je namreč deževalo – slabo vreme ni pregnalo modnih navdušencev, ki so dogajanje spremljali s stolov in z dežniki.

Manekenke so nosile oblačila, ki so bila okrašena s 3-D žirafami, vevericami in medvedki. Za slavnostni zaključek revije pa je bila zadolžena Gigi, ki je celotno modno izkušnjo popeljala še stopničko višje. Zvezdnica se je po modni brvi sprehodila v pisani obleki z motivom slonove glave na levi rami in 'torbico', za katero je bila navdih steklenička za dojenčke. Supermanekenka se je z modnim dodatkom malo poigrala in pozirala tako, da se je pretvarjala, da srka pijačo iz stekleničke.