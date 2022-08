Gigi Hadid napovedala novo linijo oblačil

Gigi Hadid je v četrtek na Instagramu naznanila svoj novi poslovni podvig in razkrila, da pripravlja svojo linijo oblačil Guest in Residence . Na fotografijah, ki jih je objavila na družabnih omrežjih, je sledilcem predstavila zakulisje svoje linije pletenin in več vzorčnih kosov iz prihajajoče kolekcije. Pod svojo objavo je zapisala: "Nekaj pripravljam ... z ljubeznijo." 27-letna manekenka pa je spremenila tudi opis na svojem Instagram profilu, kjer je pripisala "ustanoviteljica, kreativna direktorica Guest in Residence".

Aprila pa je Gigi naznanila, da se bo za novo kolekcijo kopalk povezala s prijateljico iz otroštva in ustanoviteljico podjetja Frankies Bikinis, Francesco Aiello. Gigi in Aiello sta skupaj odraščali v Malibuju v Kaliforniji, pri oblikovanju pa sta izhajali iz svoje prijateljske vezi. "To kolekcijo sva zasnovali z veliko ljubezni in verjamem, da se to resnično kaže v podrobnostih," je Gigi povedala v sporočilu za javnost in napovedala sodelovanje. "Obe živiva zelo družabno življenje, vendar sva tudi velika domoljuba in kolekcija resnično prikazuje to plat. "