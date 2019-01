Gigi Hadid ni več najboljša: izpodrinila jo je Adut Akech

Vodstvo modne industrije je naziv najboljše supermanekenke na svetu dodelilo 19-letni Adut Akech. Pred njo se je z laskavim nazivom ponašala supermanekenka in 'Victorijin angelček' Gigi Hadid.

Adut Akech je 19-letna manekenka avstralskih in sudanskih korenin, ki je pred dnevi postala najboljša supermanekenka na svetu in tako s prvega mesta izpodrinila 23-letno Gigi Hadid.

Gigi Hadid po mnenju vodilnih oseb modnega sveta ni več najboljša supermanekenka na svetu FOTO: Profimedia

19-letna manekenka je pritegnila pozornost vodilnih oseb v modni industriji, ki so ji skoraj enoglasno podelili glasove na podelitvi nagrad Models.com Industry Awards in jo tako uvrstili na prvo mesto lestvice najboljših ženskih supermanekenk na svetu. Mnenje bralcev oziroma širše publike se je nekoliko razlikovalo od mnenja strokovne žirije – ti so namreč izglasovali, da je Gigi Hadid še vedno številka ena v modnem svetu.

Adut Akech n imela lahkega otroštva FOTO: Profimedia

Adut je laskavi naziv 'najboljše supermanekenke' na svetu prejela le nekaj dni zatem, ko je prek svojega profila na Instagramu delila daljši zapis, v katerem je najprej vsem zaželela srečno novo leto 2019, nato pa spregovorila o svoji dolgoletni bitki z depresijo in anksioznostjo. V manekenske vode je zaplavala, ko je bila stara 16 let in se na svoji poti do uspeha večkrat znašla v situacijah, ki si jih marsikdo zaradi zunanjega blišča modnega sveta včasih ne zna predstavljati. Priznala je, da je v preteklem letu skoraj vsak dan zaspala in se zbudila v solzah.

Adut Akech FOTO: Instagram

V daljši objavi je razložila, da se je sicer naučila obvladovati psihične težave, a se kljub temu občasno še vedno počuti depresivno in slabo: ''S tem se še vedno učim spopadati na najboljši možen način, ampak gre za vsakodnevne bitke in ni vsak dan 'dober dan'. V letu 2018 je vsak dan zame predstavljal nov izziv, saj je bil prežet s številnimi preprekami, ki sem jih morala uspešno premostiti. Zbujala sem se v solzah, nato pa sem zunanjemu svetu kazala svoj največji in najlepši nasmešek. Ko sem prišla domov, sem se ponovno zjokala in zaspala ...''

Adut Akech FOTO: Instagram

Adut Akech FOTO: Instagram

Življenje mlade Adut je bilo vse prej kot lahko. Rodila se je v begunskem kampu v Južnem Sudanu in se pri sedmih letih preselila v avstralsko mesto Adelaide. V modni industriji na začetku ni posebej izstopala – leta 2018 pa je v njenem življenju prišlo do pomembne prelomnice, ko jo je modni mogul Karl Lagerfeld izbral za prvo temnopolto manekenko, ki je v zadnjem desetletju na modni reviji nosila poročno obleko modne hiše Chanel. Pred Adut je to leta 2004 uspelo tudi Alex Wex, manekenki britansko - sudanskih korenin.