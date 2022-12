Gigi Hadid nima želje po resni zvezi z Leonardom DiCapriom

Manekenko Gigi Hadid in igralca Leonarda DiCapria so septembra prvič opazili na newyorškem tednu mode in med odhodom iz restavracije. Čeprav so viri trdili, da sta si zvezdnika zelo všeč, so poudarili, da si ne želita nič resnega. Še posebej manekenka, ki je mamica 2-letne Khaije, si ne želi letati za slavnim igralcem, ki ima zelo zaseden urnik, saj se želi posvetiti hčerki.

Vse od septembra, ko so Gigi Hadid in Leonarda DiCapria prvič opazili skupaj, se ugiba ali sta zvezdnika par. Viri blizu manekenke in igralca so takrat zatrjevali, da sta si všeč, a da si nihče od njiju ne želi resne zveze. Pred kratkim pa je vir za PageSix povedal, da Gigi ne bo letala za 48-letnim igralcem, ki ima zelo zaseden urnik. "Njena prioriteta je hčerka," je zatrdil vir. icon-expand Leonardo DiCaprio in Gigi Hadid FOTO: Profimedia "Gigi nima energije, da bi tekla za DiCapriom. Njegova rutina je zanjo preveč," je obenem dodal vir. DiCaprio ima namreč zelo zaseden urnik. Nedavno je bil v Miamiju zaradi velike razstave Art Basel, kjer se je zabaval tudi na razkošnih jahtah in obiskoval prestižne dvorce, trenutno pa se mudi v Los Angelesu. Čeprav tudi Gigi veliko delovno potuje, ji igralčev način življenja očitno ni preveč všeč. icon-expand Victoria Lamas in Leonardo DiCaprio sta se po večerji odpeljala v istem avtomobilu. FOTO: Profimedia S tem, ko je vir dejal, da Gigi ne bo sledila igralcu, je tudi zanikal ugibanja, da je zvezdnica, ki ima 2-letno hčerko Khai z nekdanjim partnerjem Zaynom Malikom, ljubosumna na 23-letno manekenko Victorio Lamas, s katero je bil pred dnevi opažen Leonardo. Igralec in model sta sicer ločeno zapustila The Bird Streets Club, a sta se usedla v isti avto in se odpeljala. Viri so zatrdili, da sta bila zgolj na skupinski večerji in da se jima je kasneje pridružilo še veliko drugih slavnih gostov. PREBERI ŠE Leonardo DiCaprio in Gigi Hadid opažena skupaj ob odhodu iz restavracije 27-letna Gigi in 48-letni Leonardo sta bila skupaj prvič opažena septembra na newyorškem tednu mode, kasneje na skupnem kosilu v restavraciji in oktobra na veliki zabavi za noč čarovnic. Zvezdnika svoje romance nista nikoli komentirala. DiCaprio se je letos avgusta razšel z manekenko Camilo Morrone, Hadidova pa je svojo zvezo z Malikom zaključila septembra 2021.