Gigi Hadid: Nisem najlepša oseba na svetu

V intervjuju je Gigi povedala, da sta jo starša v karieri vedno podpirala in ji dala nekaj nasvetov. "Starša sta mi dejala: 'To, da imaš uspešne starše, ne pomeni, da si lahko v službi kaj manj prijazna ali delavna.'" Dodala je, da sebe nima za najlepšo osebo na svetu in bi se verjetno lahko poslužila botoksa. 27-letna zvezdnica s pravim imenom Jelena je hči nizozemske manekenke Yolande Hadid ter palestinskega gradbenika in magnata Mohameda Hadida . Ima še mlajšo, enako uspešno sestro Bello Hadid in brata Anwara , ki sta prav tako del modne industrije.

Razprava o otrocih nepotizma se je začela pred tremi meseci, ko je časnik The New Yorker objavil članek, v katerem so navedli hollywoodske zvezdnike, ki so se okoristili na račun slavnih staršev ali sorodnikov. V njem so bili izpostavljeni Dakota Johnson, hčerka filmskih igralcev Melanie Griffith in Dona Johnsona, Zoë Kravitz, hči glasbenika Lennyja Kravitza in igralke Lise Bonet, ter Lily-Rose Depp, hči igralca Johnnyja Deppa in pevke Vanesse Paradis. Ena izmed prvih, ki se je odzvala na zapis, je bila Lottie Moss, sestra manekenke Kate Moss: "Tako sem sita ljudi, ki krivijo nepotizem za to, da niso bogati, slavni ali uspešni," je dejala in dodala: "Seveda, da ni pošteno, da imajo ljudje iz slavnih družin prednost, ampak veste, življenje ni pravično."