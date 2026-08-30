Gigi Hadid o Bradleyju Cooperju: Popolnoma iskrena sva drug z drugim

Gigi Hadid in Bradley Cooper veljata za enega najbolj zanimivih parov na zvezdniškem nebu, saj o svoji zvezi ne govorita veliko javno. A vsake toliko le naredita izjemo in svoje oboževalce razveselita z novico o podrobnostih njune ljubezni. Ne, poroke z igralcem manekenka ni potrdila, je pa razkrila delček njune intime.

Gigi Hadid in Bradley Cooper redko govorita o svoji ljubezni. FOTO: Profimedia

31-letnica je za francosko revijo Vogue razkrila, kakšen je njun odnos. "Kar je čudovito v mojem trenutnem odnosu in se popolnoma razlikuje od vsega, kar sem že doživela, je to, da sva drug z drugim popolnoma iskrena. Vedno poveva, kaj misliva," je povedala in dodala, da si med seboj pomagata ostati prizemljena kljub temu, da sta oba med najboljšimi in najbolj iskanimi v svojem poklicu. Zvezdnica je vesela, da je njun odnos miren in stabilen, kar pripisuje medsebojni zrelosti in spoštovanju.