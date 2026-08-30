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Gigi Hadid o Bradleyju Cooperju: Popolnoma iskrena sva drug z drugim

Los Angeles, 30. 08. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Gigi Hadid in Bradley Cooper

Gigi Hadid in Bradley Cooper svoje zveze že nekaj časa ne skrivata več, a njuna ljubezen je ves čas pod drobnogledom javnosti. Nedavno so ju na izletu v Parizu opazili s poročnima prstanoma, a zvezdnika novic, da sta stopila pred oltar, nista komentirala. Zdaj pa je slavna manekenka naredila izjemo in v intervjuju razkrila nekaj podrobnosti njune zveze.

Gigi Hadid in Bradley Cooper veljata za enega najbolj zanimivih parov na zvezdniškem nebu, saj o svoji zvezi ne govorita veliko javno. A vsake toliko le naredita izjemo in svoje oboževalce razveselita z novico o podrobnostih njune ljubezni. Ne, poroke z igralcem manekenka ni potrdila, je pa razkrila delček njune intime.

Gigi Hadid in Bradley Cooper redko govorita o svoji ljubezni.
Gigi Hadid in Bradley Cooper redko govorita o svoji ljubezni.
FOTO: Profimedia

31-letnica je za francosko revijo Vogue razkrila, kakšen je njun odnos. "Kar je čudovito v mojem trenutnem odnosu in se popolnoma razlikuje od vsega, kar sem že doživela, je to, da sva drug z drugim popolnoma iskrena. Vedno poveva, kaj misliva," je povedala in dodala, da si med seboj pomagata ostati prizemljena kljub temu, da sta oba med najboljšimi in najbolj iskanimi v svojem poklicu. Zvezdnica je vesela, da je njun odnos miren in stabilen, kar pripisuje medsebojni zrelosti in spoštovanju.

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51-letnik in njegova mlajša partnerica sta svojo zvezo sicer dolgo skrivala pred javnostjo, nedavno pa so ju v Parizu opazili s prstani na roki. Novic o poroki sicer nista komentirala, a oboževalci so prepričani, da sta se skrivaj odločila za skok v zakonski jarem. Oba sta tudi starša, saj ima Gigi iz pretekle zveze s pevcem Zaynom Malikom hčerko Khai, Bradley pa je v zvezi z manekenko Irino Shayk dobil hčerko Leo De Seine. Njuni hčerki naj bi se po poročanju virov blizu para zelo dobro razumeli, na kar sta oba zvezdnika zelo ponosna.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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