Gigi Hadid o Bradleyju Cooperju: Popolnoma iskrena sva drug z drugim

Gigi Hadid in Bradley Cooper veljata za enega najbolj zanimivih parov na zvezdniškem nebu, saj o svoji zvezi ne govorita veliko javno. A vsake toliko le naredita izjemo in svoje oboževalce razveselita z novico o podrobnostih njune ljubezni. Ne, poroke z igralcem manekenka ni potrdila, je pa razkrila delček njune intime.
31-letnica je za francosko revijo Vogue razkrila, kakšen je njun odnos. "Kar je čudovito v mojem trenutnem odnosu in se popolnoma razlikuje od vsega, kar sem že doživela, je to, da sva drug z drugim popolnoma iskrena. Vedno poveva, kaj misliva," je povedala in dodala, da si med seboj pomagata ostati prizemljena kljub temu, da sta oba med najboljšimi in najbolj iskanimi v svojem poklicu. Zvezdnica je vesela, da je njun odnos miren in stabilen, kar pripisuje medsebojni zrelosti in spoštovanju.
51-letnik in njegova mlajša partnerica sta svojo zvezo sicer dolgo skrivala pred javnostjo, nedavno pa so ju v Parizu opazili s prstani na roki. Novic o poroki sicer nista komentirala, a oboževalci so prepričani, da sta se skrivaj odločila za skok v zakonski jarem. Oba sta tudi starša, saj ima Gigi iz pretekle zveze s pevcem Zaynom Malikom hčerko Khai, Bradley pa je v zvezi z manekenko Irino Shayk dobil hčerko Leo De Seine. Njuni hčerki naj bi se po poročanju virov blizu para zelo dobro razumeli, na kar sta oba zvezdnika zelo ponosna.
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