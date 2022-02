Gigi Hadid o skrivnem TikTok profilu: Sem le opazovalka

Manekenka Gigi Hadid je priznala, da ima skrivni profil na družbenem omrežju TikTok, katerega uporablja zgolj za 'gledanje' videoposnetkov drugih, sama pa pod tem imenom ne objavlja ničesar. Med intervjujem za naslovnico revije InStyle se je označila za 'opazovalko', najraje pa spremlja videe, povezane z materinstvom in umori.

icon-expand Gigi Hadid FOTO: Profimedia

"Imam skrivni račun na TikToku, na katerem ne objavljam in ne sledim nikomur, ki ga tudi v resnici poznam," je priznala 25-letnica. "Sem opazovalka, gledam pa predvsem videe, ki so namenjeni mamicam in kosilom za otroke," je še dodala zvezdnica, ki ima enoletno hči Khai s pevcem Zaynom Malikom. Priznala je še, da aplikacijo uporablja za ogled videoposnetkov o resničnih zločinih in zgodbah o umorih, zasledovalcih in podobnih tematikah.

Manekenka pa se zabava tudi ob videoposnetkih, v katerih ljudje organizirajo stvari ali čistijo: "Obstajajo neki čistilci bazenov, ki z uporabo sprejev in čistil očistijo plesen, dokler se ti bazeni znova ne svetijo in izgledajo kot novi. Spremljam tudi človeka, ki hodi v hiše ljudi, ki so kopičili stvari, oblečen v zaščitno obleko jih popolnoma očisti in pripravi za prodajo."