Gigi Hadid o Yolandi: Je najboljša mama in babica

Yolanda Hadid, mama slavnih sester Gigi in Belle Hadid, praznuje 57. rojstni dan. Njen osebni praznik je na Instagramu obeležila tudi Gigi, ki je med drugim zapisala, da je Yolanda najboljša mama in babica, kar bi si jih lahko želela.

Slavna manekenka in mamica Gigi Hadid se je tokrat oglasila na Instagramu, ko je svoji mami Yolandi voščila za 57. rojstni dan. 25-letnica je delila njun skupni selfi, na katerem sta obe nasmejani, Gigi pa ima lase spletene v kitki. "Nocoj praznujemo mamin rojstni dan," je zapisala Gigi, ob tem pa še dodala, da se uči od nje."Je najboljša mama in babica, kar bi si jih lahko želeli. Počutim se zelo blagoslovljeno. Rada te imam, hvala za vse. Želim ti najboljše leto," je zapisala in nato še objavila fotografijo, na kateri lahko vidimo, da je slavljenka dobila čudovit rojstnodnevni šopek in da si je za rojstnodnevno večerjo privoščila suši.

Slavljenka je na Instagramu svoj mejnik obeležila z dvema fotografijama: na prvi v naročju drži in k sebi stiska svojo vnukinjo, katere ime še vedno ostaja skrivnost. Z drugo objavljeno fotografijo pa se je spomnila svoje pokojne mame Ans van den Herik, ki je umrla lani poleti. "Zelo pogrešam svojo mamo na ta posebni dan, ki je bil nekoč najin. Prvi klic, ki sem ga prejela, je bil njen, dve ženski, ki se spominjata življenja in tega, kako je bil videti 11. januar leta 1964. Praznina v mojem srcu, ki je ni mogoče zapolniti z ničimer razen z ljubeznijo, spoštovanjem in hvaležnostjo do ženske, ki me je rodila, ljubila in vodila skozi vzpone in padce življenja. Vedno sem vedela, da je bila nora na svoje vnuke, toda zdaj prvič resnično razumem globino tega, kako rada je imela moje otroke in kako so blaženi, ker je vplivala na njihova življenja..."

Zayn in Gigi Hadid

Novico, da je v veselem pričakovanju, je Gigi naznanila aprila lani v oddaji The Tonight Show z Jimmyjem Fallonom, 23. septembra pa sta se z Zaynom Malikom razveselila hčere. "Najina deklica je tu, zdrava in prečudovita," je v opisu slike, na kateri drži hčerkino roko, zapisal novopečeni očka. "Ljubezen, ki jo čutim do tega malega človeškega bitja, je onkraj mojega dojemanja. Hvaležen sem, da jo poznam, da je moja, in predvsem sem hvaležen za življenje, ki nas še čaka skupaj," je še dodalnekdanji član fantovske skupineOne Direction.