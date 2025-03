Gigi Hadid o Zaynu Maliku: Pri vzgoji najine hčerke mi stoji ob strani

Gigi Hadid in Zayn Malik sta osredotočena na vzgojo hčerke. Manekenka je v intervjuju za revijo Vogue spregovorila o svojem zasebnem življenju, razkrila pa je tudi podrobnosti sostarševstva s svojim nekdanjim fantom. "Z Zaynom načrtujeva skrbništvo mesece vnaprej," je 29-letnica povedala za revijo in dodala: "To ne pomeni, da se tu in tam kaj ne spremeni, ampak si pomagava in stojiva ob strani."

Zvezdnika sta se po štirih letih zveze, septembra 2020, razveselila rojstva hčerke Khai. Čeprav sta se leto pozneje, po domnevnem prepiru z Hadidino mamo Yolando, razšla, si med vzgojo hčerke pomagata. Povedala je, da sta s pevcem nekdanje skupine One Direction vstopila v fazo njunega odnosa, ki je napolnjena z ljubeznijo, in dodala, da zdaj sprejemata vzpone in padce, ki jih prinaša sostarševstvo v njunem zelo javnem življenju.

"Težko je, da svet ve toliko o tebi in misli, da ve vse," je dejala Hadid in dodala: "In na koncu dneva ne želimo vsem predstaviti svoje celotne zgodbe. Najina prioriteta je, da skupaj vzgajava najino hčerko, s tolikšnim spoštovanjem drug do drugega, pa ne samo kot sostarša, ampak skozi vse, kar sva preživela skupaj."

Med klepetom za The Sunday Times marca 2023 je Gigi dejala, da je vesela, da je mlada mama. Manekenka je še dodala, da poskuša načrtovati delovne obveznosti, ko je Khai z očetom. "Da je lahko z obema staršema, me zelo veseli," je dejala Hadid.