Gigi Hadid objavila nove nosečniške fotografije

Kot kaže, prvi otrok Gigi Hadid in Zayna Malika še ni prijokal na svet ali pa slavna družinica preprosto ta podatek še skrbno čuva zase. Zvezdnica, ki ima predviden rok poroda jeseni, je na Instagramu objavila štiri nove fotografije, na katerih ponosno razkazuje nosečniški trebušček. Pod objavo je zapisala, da so bile fotografije posnete, ko je bila približno v 27. tednu nosečnosti in da je čas kar letel.

Vedno več je ugibanj, da naj bi Gigi Hadid in Zayn Malik že postala starša, čeprav uradne informacije še ni. Pred kratkim smo poročali, da je Gigijina sestra Bella oboževalce zmedla s fotografijo in objavo, v kateri je zapisala, da ne more nehati jokati.

Nato pa se je s čustvenim zapisom Gigijinemu otroku poklonil še njen oče Mohamed. "Živijo, moja mala vnukinja. To sem jaz in moje srce je srečno, kot je sploh lahko," je začel zapis, napisan na roke in nadaljeval:"Želim ti sonce in luno, želim ti srečne čase. Vedi, da je dedek vedno tu. Zate, ljubezen, bom naredil vse. Slišal sem, da si že na poti. Nasmehnil sem se in si obrisal solzo. Zajokal sem, saj sem vedel, da bo moje srce vedno pripadalo tebi."

Mnogi oboževalci se po vsem videnem sprašujejo, ali je Gigi že rodila in informacijo še skriva, saj sta se v dveh dneh s čustvenim zapisom oglasila tako njen oče kot sestra.

25-letnica je nosečnost potrdila v oddaji The Tonight Show, kjer je voditelju Jimmyju Fallonu povedala: "Očitno sem si želela, da bi novico medijem posredovala sama, vendar sva kljub vsemu zelo navdušena, vesela in hvaležna za vse dobre želje in podporo."