Gigi Hadid objavila prvo fotografijo po porodu

Gigi Hadid se je po rojstvu hčerkice malo umaknila z družbenih omrežij in se posvetila predvsem novi materinski vlogi in družini. Po daljšem odmoru se je zdaj oglasila na Instagramu, na katerem je objavila svojo fotografijo. Na selfiju, ki ga je posnela pred ogledalom, nosi majico s kratkimi rokavi z močnim sporočilom, na kateri piše ''voliti''.

"Najina deklica je tu, zdrava in prečudovita," je v opisu slike, na kateri drži roko hčerke, zapisal novopečeni očka."Ljubezen, ki jo čutim do tega malega človeškega bitja, je onkraj mojega dojemanja. Hvaležen sem, da jo poznam, da je moja, in predvsem sem hvaležen za življenje, ki nas še čaka skupaj," je še dodalnekdanji član fantovske skupineOne Direction.Tudi mamica deklice, katere ime še ni znano, je v svoji objavi na Instagramu dejala, da se je s prihodom nove članice družine njun svet spremenil.