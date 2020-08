Gigi Hadid oboževalce razveselila s prvimi nosečniškimi fotografijami

Ob fotografijah je napisala, da ceni te trenutke ter tudi vso ljubezen in dobre želje njenih oboževalcev. Številni prijatelji manekenke so reagirali na prekrasne fotografije. Ashley Graham je napisala: ''Osupljivo. Biti noseč je eden od najboljših občutkov na svetu,'' manekenska kolegica Karlie Kloss pa je dodala, da so fotografije prelepe.

Hadidova je svoj trebušček pokazala mesec in pol po tem, ko je razložila, zakaj svoje silhuete ne želi razkrivati in razlog za to, da je do svojega trenutnega stanja izredno zaščitniška: ''Zelo sem hvaležna za pozitivne komentarje in vprašanja, želela bi vam samo povedati, da smo dobro in da vas imam rada. Čeprav je mnogo ljudi zmedenih, ker o svojem stanju ne delim več informacij. Noseča sem med pandemijo koronavirusa. Moja nosečnost očitno ni najbolj pomembna stvar, ki se na svetu dogaja'' ter tako poudarila, da so stvari na svetu, kot na primer gibanje Black lives matterter širjenje virusa, ki zahtevata več pozornosti javnosti.