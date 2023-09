Gigi Hadid med starševstvom in kariero: Imam manj časa kot nekoč

28-letna Gigi Hadid je spregovorila o skupni vzgoji triletne hčerke Khai z nekdanjim partnerjem Zaynom Malikom. Njuna ljubezenska pot se je zaključila leta 2021, do konca življenja pa ju bo povezovala Khai, ki ji je manekenka prilagodila tudi svojo kariero.

Ameriški supermodel Gigi Hadid, eno bolj prepoznavnih imen v svetu manekenstva in mode, je razkrila, zakaj ji starševstvo z nekdanjim izbrancem Zaynom Malikom lepša prav vsak dan. Par se je leta 2021 burno razšel, 30-letni pevec je dobil takrat leto in pol pogojne kazni, sodelovati pa je moral tudi v programu za boj proti družinskemu nasilju in obvladovanju jeze. Nedavno smo poročali o njegovi izpovedi in novem začetku, sedaj pa je spregovorila tudi Gigi.

icon-expand Gigi Hadid in Zayn Malik FOTO: Profimedia

Zdi se, da so se stvari zanju postavile na svoje mesto. Manekenka je razkrila, kako si razdelita starševske obveznosti in kako oba kakovostno preživljata čas s Khai. "Mislim, da moraš biti kot starš zelo premišljen, trenutno imam namreč polovico manj časa, kot sem ga imela nekoč," je bila iskrena Gigi. "Ko je moja punčka z očetom, jaz delam in to je čas, ki ga imam samo zase," je dodala. To jo je prisililo tudi k temu, da si je drugače zastavila svoj delavnik in ga prilagodila vlogi mame.

icon-expand Gigi Hadid s hčerko FOTO: Profimedia

Zvezdnica zapolni prosti čas z aktivnostmi, ki jo izpolnjujejo. "V tiste dni natlačim toliko stvari, kot le lahko. Včasih se počutim kot nora oseba, a če mi veliko pomeni, bom to naredila," se je še pošalila. Pogosto združi delo tudi s svojo punčko Khai, ki postane takrat model za materino prihajajočo otroško kolekcijo znamke Gigi's Guest in Residence. "Khai in njena najboljša prijateljica sta naši fit manekenki. Prideta v pisarno, pomerita nekaj oblek, nato pa Khai reče: Gremo sedaj v trgovino s krofi?'' je opisala Gigi svoj tipičen dan z otrokom v službi.

icon-expand Gigi Hadid s hčerko FOTO: Profimedia