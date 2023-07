Gigi Hadid po aretaciji: Vse je v redu, če se konča v redu

Gigi Hadid je prepričana, da je vse v redu, če se na koncu dobro izteče. Takšen je namreč njen odziv na poročanje tujih medijev, da so manekenko in njeno prijateljico Leah Nicole McCarthy nedavno po pregledu prtljage na letališču na Kajmanskih otokih aretirali zaradi posedovanja marihuane.

Zvezdnica je svojim oboževalcem z objavo več fotografij in videoposnetkov sporočila, da se je zanjo vse dobro končalo, sedaj pa že uživa na plaži v družbi prijateljic. 28-letnica naj bi za posedovanje prepovedanih substanc plačala kazen v višini 890 evrov. Kot še piše v sodnih dokumentih, ki jih je pridobila revija People, je manekenka na Kajmanske otoke prispela z zasebnim letalom 10. julija, med carinskim pregledom prtljage pa so odkrili marihuano in pripomočke, ki se uporabljajo pri njenem uživanju.

Količina prepovedanih substanc je bila majhna in za osebno uporabo, so še zapisali v poročilu. Na podobno odkritje so naleteli tudi med pregledom prtljage McCarthyjeve. Obe ženski sta bili aretirani zaradi "suma uvoza marihuane in pripomočkov, ki se uporabljajo za uživanje marihuane," in prepeljani v Center za pridržanje zapornikov.