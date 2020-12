Gigi Hadid po dolgem času objavila fotografijo z Zaynom

Slavna mamicaGigi Hadid je delila tri nove fotografije, pod katere je zapisala: "Avgust, čakam na najino deklico."

Zvezdnica je objavila tri fotografije, in sicer eno črno-belo fotografijo, na kateri nosi dolgo obleko, ki je poudarila njen trebušček. Delila je tudi ljubko fotografijo, na kateri se ji je pridružil njen izbranec in oče njene hčerkice Zayn Malik. 25--letna manekenka namreč le redko deli njune skupne fotografije. Nazadnje je to storila na začetku avgusta. Na zadnji fotografiji pa sproščeno pozira ob ograji.