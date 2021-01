Gigi Hadid po porodu pokazala svoj trebušček

Zvezdnica je poleg svoje poporodne postave pozornost pritegnila tudi s svojimi dolgimi in bujnimi lasmi, ki so segali vse do pasu. Njena manj slavna 40-letna sestra Marielle Hadid je njeno objavo pospremila s komentarjem, da so njeni lasje popolni.

Priljubljena manekenka Gigi Hadid je s svojimi sledilci in oboževalci, ki jih ima na Instagramu že več kot 63 milijonov, delila dva nova selfija, s katerima je sporočila svoj delovnik: "Delam od devetih do petih." Na fotografijah je pozirala v belih ujemajočih se oblačilih, v kratkem topu pa je razkazovala svoj ploski trebušček.

Gigi in njen izbranec Zayn sta se hčerkice Khai razveselila lani septembra. Bližnji vir para je nedavno za Entertainment Tonight dejal, da se Gigi v vlogi mame odlično znajde in da je za materinstvo naravni talent.

Vir je še dodal, da sta Gigi in Zayn zelo zaljubljena in da ju je hčerka še bolj zbližala. "Delita si iste vrednote, kar se tiče družine in starševstva … Gigi in Zayn imata zelo tesne odnose s svojima družinama in zanju je vzgoja hčerke v enako ljubečem okolju zelo pomembna."