Gigi Hadid po razhodu z Zaynom Malikom z novo pričesko

"Videti si osupljivo. Frufru je ognjevit," je njeno fotografijo komentiral televizijec Tan France , frizer Jonathan Van Ness pa je zapisal: "Obseden sem s tem frufrujem in tem videzom."

Gigi Hadid si je lase že pred kratkim pobarvala na rdečo, zdaj pa se je odločila še za frufru. Zvezdnica je svojo novo podobo razkrila s fotografijo, na kateri nosi bel telovnik in barvno ujemajoče se hlače.

Zvezdnica si je spremembo videza omislila zgolj nekaj tednov po tem, ko se je razšla s pevcem Zaynom Malikom, s katerim imata skupaj enoletno hčer Khai. Njuno burno ljubezensko razmerje se je končalo po obtožbah Hadidine matere Yolande Hadid, da jo je nekdanji član skupine One Direction "udaril" med septembrskim prepirom.

Pevec je bil v štirih točkah obtožen nadlegovanja, česar nekdanji član skupine One Direction ni izpodbijal. Zayn naj bi 57-letno Yolando ozmerjal za "j****o nizozemsko k***o", jo zgrabil in potisnil v predalnik, kar ji je po njenih besedah povzročilo duševno in fizično bolečino.